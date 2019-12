Kan Cercle het tij nog keren: "Bijna onmogelijk"

Cercle Brugge zit in vieze papieren. Met nog negen wedstrijden te gaan moeten ze zes punten ophalen om degradatie te vermijden. Volgens Jacky Mathijssen wordt dat bijzonder moeilijk.

“Moeskroen slaagt er om één of andere reden altijd in om zich uit de ellende te voetballen. Dat is stilaan klassiek. Met Cercle Brugge zie ik het niet meer goed komen. Tenzij de Vereniging ons verrast. Hun budget ligt in ieder geval een stuk hoger dan bij de concurrenten", ziet hij nog enig lichtpuntje in HBvL.

"Dus wie weet, als ze nog een speler of twee, drie met een meerwaarde kunnen binnenhalen… Al blijft zes punten goedmaken in negen wedstrijden bijna onmogelijk."