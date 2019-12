20 miljoen betaald, maar Haaland zou in totaal 80 kosten: vader en manager strijken exhuberant bedrag op

Erling Haaland heeft enigzins verrassend voor Borussia Dortmund gekozen. De 19-jarige goalgetter had ook naar Manchester United kunnen gaan, maar daar wilden ze de eisen van zijn manager en zijn vader blijkbaar niet inlossen.

Volgens de Engelse media zou Mino Raiola, zijn manager, een nogal uitgebreide commissie gevraagd hebben. En dat lijkt het eufemistisch uit te drukken. Haaland kostte Borussia officieel zo'n 20 miljoen euro, maar Raiola zou zelf 15 miljoen hebben opgestreken. Daarnaast zou ook de vader van Haaland 10 miljoen gekregen hebben.

Zo zou de transferkost - inclusief zijn loon van 8 miljoen per jaar - oplopen tot 80 miljoen euro. Raiola reageerde intussen al op de geruchten en meent dat Man United die verspreid zou hebben. "Ik weet niet of die geruchten naar buiten worden gebracht door Manchester United, maar als dat zo is, dan proberen ze hun eigen straatje schoon te vegen. Dat vind ik vreemd en teleurstellend."