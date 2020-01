Joachim Van Damme spreekt over moeilijke jaren, operatie Propere Handen en veel meer: "Privé door het stof gaan het moeilijkst"

Voor Joachim Van Damme was 2019 het jaar van de absolute wederopstanding. Kampioen in 1B, de Beker van België, een topjaar als speler, ... "Soms moet je eens alles verliezen, om te beseffen wat je hebt."

Van Damme beleefde moeilijke jaren na een dopingschorsing voor cocaïne, maar in 2019 acteerde hij op een bijzonder hoog niveau.

"Privé door het stof gaan was het moeilijkst", aldus Van Damme over de moeilijke tijd in Sport/Voetbalmagazine. "Mijn vader heeft een tijd niet tegen me gepraat."

Spelen in de zaal heeft me beheerster gemaakt

Maar momenteel speelt de middenvelder op een absoluut topniveau: "Spelen in de zaal tijdens mijn schorsing heeft me geleerd uit het duel te spelen. Dat heeft me beheerster gemaakt op het veld ook."

Propere Handen

Van Damme heeft het hart nog steeds op de tong: "Dieter Penninckx is een man van zijn woord, zeldzaam in het voetbal. Hij verzekerde ons dat we de kampioenenpremie zouden krijgen, of we nu in 1A of 1B zouden spelen. We zijn profvoetballers: wie zegt dat geld niet belangrijk is, verkoopt zever."

In Operatie Propere Handen was de middenvelder van Malinwa er wel altijd gerust in: "Dat dossier lag niet in onze handen. Niemand in onze kleedkamer is verdacht geweest of veroordeeld."