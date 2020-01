Wesley scoort in overwinning Aston Villa, maar moest ook geblesseerd naar de kant

Aston Villa is uit de degradatiezone geraakt na een knappe overwinning op het veld van Burnley. Wesley opende na een half uur de score. Grealish maakte er 0-2 van. De aansluitingstreffer van Chris Wood kwam te laat.

Aston Villa stond voor deze wedstrijd in de degradatiezone en dus moest er gewonnen worden. Wesley had de boodschap begrepen en na een half uur opende hij de score. Net voor de rust leek Grealish de match in een definitieve plooi te leggen met de 0-2.

Toch was de wedstrijd nog niet helemaal gespeeld, want tien minuten voor tijd scoorde Chris Wood de aansluitingstreffer. De overwinning kwam echter niet meer in het gedrang. Dankzij deze overwinning staat Aston Villa nu op de 16de plaats, maar de andere ploegen moeten natuurlijk nog aan de bak.

Wesley scoorde dan wel, toch was er ook slecht nieuws voor de Braziliaanse aanvaller. Hij moest twintig minuten voor het einde van de wedstrijd geblesseerd naar de kant. Het is nog niet duidelijk wat hij heeft.