FC Einde Contract: er staan maar liefst drie Rode Duivels bij de 11 duurste, vrije vogels

De komende maand zullen er opnieuw heel wat transfergeruchten uit de grond komen als rijpe champignons. Heel wat spelers mogen ondertussen ook gewoon praten met clubs, omdat ze in juni 2020 op de markt komen. In een elftal met de hoogste marktwaardes komen daarin dan ook drie Rode Duivels voor.

De vrije speler met de hoogste marktwaarde op dit moment als we de cijfers van Transfmarkt.de mogen geloven? Dat is veruit Christian Eriksen, met een waarde die geschat wordt op 90 miljoen euro. Wat hij deze winter of aankomende zomer gaat doen? Real Madrid, Internazionale en Manchester United roerden zich al.

Drie Belgen

Als we een basiself maken van de mensen met de hoogste marktwaardes die in juni 2020 vrij komen, dan kunnen we ook drie Rode Duivels opnemen in het elftal. Thomas Meunier staat met een marktwaarde van 30 miljoen euro op plekje vier, Dries Mertens (25 miljoen euro) is vijfde en Jan Vertonghen (18 miljoen euro) gedeeld negende.

Iets lager gerangschikt, maar ook nodig om ons team te vervolledigen, staan namen als Kurzawa en doelman Nübel van Schalke 04. Onder meer Götze, Callejon, Matuidi en Pedro halen het lijstje dan weer niet, omdat er op hun plaats al een duurdere naam is opgenomen in ons elftal.

De meest opvallende naam is misschien wel die van Ryan Fraser, de 25-jarige winger van Bournemouth die in de belangstelling staat van heel wat Engelse topclubs ondertussen en ook 30 miljoen euro waard moet zijn.

Als we een en ander in een elftal gieten, dan kiezen we voor een 4-4-2, met vleugelspelers op het middenveld. Erg aanvallend, dat wel, maar gezien de marktwaardes de meest logische keuze met oog op zoveel mogelijk toppers erin te krijgen.