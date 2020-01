Eindelijk groen licht! Na de Gentse Ghelamco Arena staat er binnenkort eindelijk opnieuw een gloednieuwe voetbaltempel in België

De voorbije jaren is duidelijk geworden dat er een half mirakel nodig is om in België een nieuw voetbalstadion te bouwen. Eindelijk is er nog eens groen licht. In 2023 speelt KV Kortrijk in een nieuwe tempel.

Enkel KAA Gent is er de voorbije jaren in geslaagd om een volledig nieuw stadion te bouwen. De bekendste mislukking is natuurlijk de klucht rond het Eurostadion, maar ook RSC Anderlecht en Club Brugge proberen al jaren de boel in gang te zetten. Het Laatste Nieuws weet dat KV Kortrijk de volgende zal zijn met een nieuwe tempel. Opvallend: de stad is het beu om te moeten wachten op Vincent Tan en zet dan maar zelf de schouders onder het project. De Maleisische eigenaar van de Kerels kwam meermaals met plannen voor een nieuwe thuishaven, maar concreet werd het nooit. Bovendien wil de stad Kortrijk de handel in de binnenstad beschermen door geen winkelcentrum onder te brengen in het nieuwe stadion. Gronden liggen te wachten En nu kan het snel gaan. De gronden op bedrijventerrein Evolis liggen te wachten op de start van de werkzaamheden. Bovendien kreeg het stadsbestuur al voorstellen van geïnteresseerden uit de regio voor een samenwerking. Kortrijk zou in 2023 moeten verhuizen naar de nieuwe tempel.