📷 Het 2019 van Anderlecht samengevat in 10 foto's

2019 is een jaar dat men zo snel mogelijk willen vergeten bij Anderlecht. Hoewel, de club is bezig aan structurele veranderingen en wil weer terugkeren naar het Anderlecht-DNA van weleer, met Vincent Kompany als spilfiguur. Dit is het jaaroverzicht van RSCA in tien afbeeldingen.

16 april: Karim Belhocine moet voor de tweede keer in een seizoen depanneren als trainer. Eerst voor Hein Vanhaezebrouck en tijdens de play-offs voor Fred Rutten. 19 mei: De play-offs zitten erop. Op de slotspeeldag werd met 2-1 verloren van Gent en de zesde plaats was een feit. De club zou voor het eerst in decennia geen Europees voetbal spelen. 19 mei: Een bom in de Belgische voetbalwereld ontploft. "Vincent Kompany keert terug naar Anderlecht als speler/trainer". Dat had niemand zien aankomen. 5 juli: Het clubicoon sprak zijn connecties aan en probeerde grote namen naar de club te halen. Samir Nasri (ex-Arsenal en Manchester City) was de eerste in het rijtje. Hij kwam transfervrij over van West Ham United. 28 juli: Een stukje geschiedenis verdwijnt. Het stadion van Anderlecht draagt niet langer de naam van de legendarische ex-voorzitter Constant Vanden Stock. Er wordt gekozen voor 'Lotto Park'. 28 juli: In dat Lotto Park wordt de eerste thuismatch van het seizoen met 1-2 verloren van Oostende. De intenties van RSCA zijn wel duidelijk. Met Kompany, Bornauw, El Kababri, Doku, Verschaeren en Amuzu staan er veel zelf opgeleide spelers op het veld. Ook de piepjonge leeftijd van sommige spelers valt op. 11 augustus: Nog een grote naam die voor paars-wit kiest. Nacer Chadli wil zich in de kijker van de bondscoach spelen en wordt door Monaco uitgeleend. Ontpopte zich vrijwel meteen tot sleutelpion bij Anderlecht. 1 september: De machine komt maar niet op gang bij Anderlecht. Na een 2 op 15 werd er een levensbelangrijke zege geboekt tegen grote rivaal Standard. Een lichtpuntje in een erg grijze heenronde. 3 oktober: Het lukte maar niet om een reeks neer te zetten, dus werd een ander clubicoon gehaald: Frank Vercauteren werd de nieuwe T1. 27 december: Onder Vercauteren zijn de resultaten al heel wat beter, maar toch is er nog veel inhaalwerk aan de winkel. Met nog negen matchen te gaan na Nieuwjaar moet Anderlecht nog zeven punten goedmaken op KV Mechelen om zich te plaatsen voor play-off 1.