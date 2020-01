Na 1 goal en 2 basisplaatsen op net geen 4 maanden: 'Habibou mag alweer vertrekken bij Lokeren'

Sporting Lokeren vertrekt zaterdag 4 januari voor een paar dagen op stage naar Nederland. Een opvallende afwezige is Habib Habibou.

De aanvaller uit de Centraal-Afrikaanse Republiek is niet geblesseerd, maar is niet langer gewenst op Daknam. Dat meldde Gazet van Antwerpen vrijdag. De club in degradatiegevaar wil Habib Habibou deze winter nog van de hand doen.

1 goal

Het is nog geen vier maanden geleden dat de 32-jarige aanvaller zijn contract tot medio 2020 tekende bij Sporting Lokeren, maar nu mag hij dus weer weg. In totaal stond Habibou slechts twee keer aan de aftrap en acht keer was hij invaller.

Hij scoorde één doelpunt voor zijn toch al vijfde club in België. Eerder kwam Habibou uit voor Charleroi, Tubize, Zulte Waregem en Gent.