Rooney viert terugkeer naar Engeland als aanvoerder en middenvelder met assist en belangrijke overwinning

De Engelsman stond donderdagavond voor het eerst in de basis. Coach Phillip Cocu gebruikte hem als centrale middenvelder in een 4-4-2-systeem. Rooney gaf de assist voor de 1-0.

Derby won de degradatietopper tegen Barnsley uiteindelijk met 2-1 en staat nu zeventiende van de 24 clubs. Het staat nu tien punten boven de degradatiestreep.

Wayne Rooney contribution for @dcfcofficial tonight



Assists: 1️⃣

Successful Passes: 2️⃣5️⃣ (most for Derby)

Good passes & crosses:

2️⃣7️⃣ (most for Derby)

Shots: 1️⃣



Derby record back-to-back @SkyBetChamp wins for the 1st time this season pic.twitter.com/i3Clb0nEPL