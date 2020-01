Nieuwe gegadigde kan prijs voor overbodige Thelin nog wat opdrijven

Anderlecht hoopt deze transferperiode van Isaac Kiese Thelin af te geraken en als het kan voor een flink prijs.

Door de hoge schuldenberg ziet Anderlecht zich genoodzaakt om spelers van de hand te doen. Een van de spelers die de club mag verlaten is Kiese Thelin. De Zweed komt nauwelijks aan spelen toe bij de recordkampioen.

In de Deense media werd er al gemeld dat Copenhagen en paars-wit aan het onderhandelen waren, maar nu duikt er volgens het Deense BT een nieuwe gegadigde op. Norwich City kampt met enkele geblesseerden in de voorhoede, waaronder Teemu Pukki. Thelin is een optie.

De interesse zou voordelig kunnen zijn voor Anderlecht. Misschien drijft dat de transferprijs de lucht in.