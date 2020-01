Rode Duivel in top-5 van assistenkoningen afgelopen decennium, Lionel Messi floreert

Het nieuwe jaar is ondertussen al een paar dagen bezig maar de terugblikken op het afgelopen decennium blijven maar duren. Nu kwam ESPN met een statistiek die vriend en vijand niet zal verbazen.

ESPN kwam met de data naar buiten om te bewijzen dat Lionel Messi een voet had in de meeste doelpunten van het afgelopen decennium. Zo werd hij met 522 doelpunten de topschutter van de jaren 10.

Maar dat is niet alles. In de afgelopen tien jaar gaf hij voor zijn club FC Barcelona ook nog de meeste assists van alle spelers in de top-5-competities. Met 131 stuks blijft hij Angel Di Maria voor die er 108 telt.

Voor een eerste Belg moeten we niet te ver zoeken. Kevin De Bruyne staat vijfde met 93 stuks, die hij in Duitsland en Engeland verzamelde. Al zou hij op de tweede plek moeten staan vlak achter Messi. In zijn tijd bij Genk verzamelde hij 36 assists - allemaal vanaf 2010 - waardoor zijn totaal op 109 komt. Eentje meer dan Di Maria dus.

Bij de vijf grote competities horen de Engelse, Franse, Italiaanse, Spaanse en Duitse.