Liverpool moet nog een hele poos doorgaan om ongeslagen record van AC Milan op te peuzelen

Het Liverpool van Jürgen Klopp en Divock Origi blijft verbazen. Op 3 januari was het precies een jaar geleden dat het team nog een verloor in de Premier League. Een zeer straffe prestatie.

Een heel jaar ongeslagen blijven in de eigen competitie; het is maar weinig ploegen gegeven. Toch slaagde Liverpool erin. Hun laatste nederlaag dateert van 3 januari 2019, toen ze met 2-1 verloren van Manchester City.

Indrukwekkend AC Milan

Die indrukwekkende reeks leverde hen vorig seizoen geen titel op. Die ging naar het Man City van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne. Dit jaar lijken de Reds wel op weg naar de titel. Net voorbij halfweg de competitie bedraagt de voorsprong al dertien punten.

Maar om het absolute record van een ongeslagen periode te verbreken moeten Divock Origi en co nog tot 5 november blijven winnen of gelijkspelen in de Premier League, berekende HLN.be. Dat record staat op naam van AC Milan. De Italiaanse club bleef tussen 1991 en 1993 672 dagen zonder nederlaag.