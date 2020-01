Vermoorde Iraanse generaal eist tol voor Amerikaans voetbal: "Hopelijk welkom in 2022"

Naar aanleiding van de strubbelingen in het Midden-Oosten zal het Amerikaanse voetbalteam niet naar Qatar trekken op stage. Enkele dagen geleden doodde een Amerikaanse raket de Iraanse generaal Qassem Suleimani.

Voor de Stars and Stripes gaat de stage in het Qatarese Doha niet door. Enkele dagen geleden werd de Iraanse generaal Suleimani vermoord door een Amerikaanse raket. Sindsdien zijn de gemoederen in het Midden-Oosten serieus verhit.

Normaal zou het Amerikaanse voetbalteam van 5 tot 25 januari in Doha verblijven, maar het kiest nu voor een stage in Bradenton in Florida. Daar zal het vanaf maandag 6 januari op de IMG Academy trainen.

De Amerikaanse Major League Soccer ligt al enkele weken stil. De meeste spelers uit het team spelen ook in de MLS. Op 1 februari hebben de Verenigde Staten een oefenwedstrijd gepland tegen Costa Rica. Verder hoopt de voetbalbond in 2022 welkom te zijn op het WK in Qatar.