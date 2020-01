🎥 Italiaans voetbalicoon met waarschuwingstattoo neemt afscheid van profvoetbal: "Ik miste mijn dochter"

Het einde van een tijdperk, zo kan je het afscheid van Italiaans voetbalicoon Daniele De Rossi aankondigen. De man met de tattoo op het been dat anderen moet waarschuwen voor een harde tackle, hangt de voetbalschoenen aan de haak.

Daniele De Rossi kondigde maandag op een persconferentie aan dat hij gaat stoppen met voetballen. De 36-jarige middenvelder speelt momenteel voor Boca Juniors waar hij aan zijn laatste seizoen als prof bezig was.

De Rossi speelde zijn ganse leven voor het shirt van AS Roma. In oktober 2001 trok hij voor het eerst het shirt van de Giallorossi aan. Sindsdien speelde hij 616 wedstrijden voor de Romeinen. Afgelopen zomer trok hij voor een laatste uitdaging naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Maar nu komt aan dat verhaal dus een einde. "Het is puur persoonlijk", legde De Rossi uit. "Ik mis mijn dochter en omgekeerd. In Italië wil ik wel in het voetbal blijven, al weet ik nog niet op welke manier. De keuze om te stoppen is wel definitief."

De Rossi werd in 2006 wereldkampioen met Italië en pakte zilver op het EK 2012. In 2004 behaalde hij olympisch brons. Met Roma won hij in 2007 en 2008 de Coppa Italia.

An absolutely fantastic football career comes to an end.Thank you for so many incredible memories, Daniele AS Roma English (@ASRomaEN) January 6, 2020