Alin Stoica, van 'Prins van het Astridpark' tot persona non grata

Alin Stoica was eind jaren negentig en in het begin van het nieuwe millennium een van de grootste, zoniet het grootste talent dat er rondliep op de Belgische velden. Met zijn fluwelen baltoets en geniale ingevingen werd hij op handen gedragen in Anderlecht, tot hij naar de eeuwige rivaal verhuisde.

Alin Stoica, ondertussen 40 jaar, belandde in 1996 op 16-jarige leeftijd vanuit Boekarest bij Anderlecht. De Roemeen, die jeugdinternational was en later ook dertien A-caps zou verzamelen, liet zich in Brussel al snel opmerken met zijn vista en fluwelen balbehandeling. Een jaar later maakt Stoica in de thuiswedstrijd tegen Standard zijn debuut in de hoofdmacht.

Al snel groeit de Roemeen uit tot een publiekslieveling in het Astridpark. Mocht er zoiets bestaan als 'Anderlecht-DNA', Alin Stoica had het. Toch duurde het tot het seizoen 2000-2001 vooraleer Stoica onbetwist titularis werd, en daar was een grondig reden voor. De Roemeen was verre van een trainingsbeest en kon zich niet voor elke wedstrijd motiveren. Dit tot groot ongenoegen van zijn coaches. Zo haalde Aimé Antheunis de Roemeense 'Prins van het Astridpark' in 2000 in een competitiewedstrijd terug naar de kant, nadat hij pas ingevallen was.

Voor de wedstrijden in de Champions League deed Stoica maar al te graag zijn smoking aan. Hij liet zien dat hij met zijn spelinzicht en techniek misschien wel een plaats had in de Europese (sub-)top. Dat het zover niet gekomen is, heeft de Roemeen dan ook aan zichzelf te wijten.

Spraakmakende transfer naar Club Brugge

In 2002 gebeurt het ondenkbare. Het is geen geheim dat Alin Stoica andere oorden wil opzoeken, maar tot ieders verbazing tekent hij een contract bij... Club Brugge, de eeuwige rivaal van Anderlecht. Het Brusselse publiek blijft verweesd achter en Stoica wordt afgestempeld als Judas.

Bij Club Brugge loopt het niet vlot voor Stoica. Hij is vaker dan hem lief is invaller, al speelt hij ook dat seizoen weer Champions League. De fysiek veeleisende aanpak van Sollied ligt Stoica duidelijk niet, waardoor de Roemeen nauwelijks zijn stempel kan drukken in Brugge. Na 2,5 seizoenen houdt Stoica het voor bekeken in Brugge. Hij trekt naar Siena, waar hij amper vier maanden zal blijven.

Nog twee andere Belgische clubs

Na omzwervingen in Roemenië belandde Stoica in 2006 terug in ons land. Hij ging aan de slag bij AA Gent. Hij groeit uit tot een vaste waarde en scoorde vier keer voor de Buffalo's in zijn eerste seizoen. Het seizoen daarop kwijnt Stoica weg op de Gentse bank.

In januari 2008 wordt Stoica verhuurd aan Moeskroen. Mede geplaagd door blessures geraakt de Roemeen niet verder dan vier wedstrijden in het shirt van Les Hurlus. Daarna probeerde hij nog aan de bak te geraken in Roemenië en Servië, maar de veelbelovende carrière van Alin Stoica was onherroepelijk voorbij.