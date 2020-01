Schalke 04 is gecharmeerd door een van de uitblinkers bij Anderlecht

Anderlecht zal deze winter proberen om enkele spelers van de hand te doen. Makkelijk is dat niet altijd, want de overbodige spelers hebben logischerwijs niet veel laten zien dit seizoen. Voor een van de uitblinkers is er wel interesse.

Een uitblinker, zo kunnen we Hendrik Van Crombrugge zeker noemen na zijn eerste half jaar bij RSC Anderlecht. De van Eupen overgekomen doelman hield zijn netten al negen keer schoon dit seizoen en onderscheidde zich bijna wekelijks. Dat levert nu ook buitenlandse interesse op. Volgens Het Nieuwsblad is Schalke 04 gecharmeerd door de keeper van Anderlecht. Dringend is de zaak echter niet, want de werkgever van Benito Raman heeft pas volgend seizoen een nieuwe doelman nodig. De huidige nummer 1, Alexander Nübel, is op 30 juni einde contract en stapt op 1 juli over naar Bayern München.