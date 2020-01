Helft van de 1B-ploegen trok naar de Spaanse zon, een ploeg koos voor stage aan Belgische kust

Terwijl het merendeel van de 1A-clubs pas op winterstage vertrokken is, zit de winterstop voor de clubs uit 1B er al bijna op. Komend weekend hervat de competitie. Hier lees je hoe de acht teams uit 1B zich tijdens de winterstop hebben voorbereid op het tweede deel van de competitie.

Maar liefst vier van de acht clubs trokken naar de Spaanse zon om er zich in optimale omstandigheden voor te bereiden. Zo trok Beerschot, met nieuwkomers Aloé en Frans, naar Orihuela. Jorn Van Camp viel al snel uit met een blessure aan de ligamenten van de enkel en keerde terug naar België.

'Zwoegen onder de Spaanse zon.'🇪🇸 Over focus, hard labeur en een onuitgegeven zangduo.🎼 Het verslag van de eerste 2 dagen op stage in Orihuela: https://t.co/C72vPIiO2h #stage #weare2020 #gettingready pic.twitter.com/cwRvJuxCTg — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) 3 januari 2020

OHL trok naar Algorfa. Er werd pittig getraind onder de Spaanse zon, maar er was ook ruimte voor ontspanning. Maandag verloor het een oefenduel tegen Union Berlin met 2-1.

De oefenmatch zit erop! We leverden een goeie prestatie tegen een sterke tegenstander 💪



Lees het wedstrijdverslag van de oefenmatch tegen Union Berlin hier 👉 https://t.co/eqYm7B5b1b#samensterker pic.twitter.com/7ol3AY0vpO — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) 6 januari 2020

Union belandde in Pinatar. De Brusselaars trainden tot dusver al acht keer in vier dagen, maar er was ook ruimte voor een teambuilding. Maandagmiddag (16.00H) volgt een oefenpartij tegen Union Berlin.

👊🏻 Après 8 entraînements intensifs en 4 jours, le groupe profitera d'une après-midi de soins et de thalasso, avant de se retrouver pour un team building ce soir ! pic.twitter.com/ntYP74JoV6 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) 5 januari 2020

🎤 Comme la tradition le veut, Ibrahima et Aron devaient chanter leur chanson favorite pour célébrer leur arrivée, ce qui a donné des idées à @isaiahyoung30 ! 🤣https://t.co/Hv7OZ7Etnm — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) 4 januari 2020

Roeselare liet West-Vlaanderen achter zich en koos ervoor om een stage te doen in Albir.

#STAGEALBIR | Jarig op stage? Dan mag je twee spelers kiezen die voor jou zingen...



Gelukkige verjaardag El Pistolero! 🔫🎉#oltegoare ✊ pic.twitter.com/MgwmwekrLV — KSV Roeselare (@KSVR134) 5 januari 2020

Westerlo bleef in de Kempen en speelde drie oefenpartijen tegen Nederlandse ploegen. Tegen Roda JC werd met zware 4-0 cijfers verloren. In het driehoekstoernooi werd gelijkgespeeld tegen MVV (0-0) en gewonnen tegen Almere City (2-1).

Geen voorbereidingsstage dit jaar voor onze kemphanen. Wel enkele voorbereidende wedstrijden bij onze noorderburen! #kvcwesterlo #enallemaalsamen pic.twitter.com/iJ1Rzc3nUD — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) 2 januari 2020

Lokeren staat op dit moment troosteloos laatste in 1B. De ploeg van Stijn Vreven probeerde in het Nederlandse Delden de basis te leggen van een sterke terugronde. Het werden lange dagen voor de Waaslanders.

WINTERSTAGE ⚽️❄️



Onze jongen trekken van 04/01 tot 07/01 op winterstage richting Delden (NL). Volledige focus op de resterende matchen van dit seizoen. 💛🖤 pic.twitter.com/EksLKFAsv6 — Sporting Lokeren (@KSCLokeren) 3 januari 2020

Ook Lommel stapte niet op het vliegtuig in deze winterstop. De mannen van Peter Maes bleven in eigen land, waar ze de goede lijn van de laatste weken willen verderzetten.

Excelsior Virton koos er dan weer voor om zich in eigen land klaar te maken voor het tweede deel van de competitie. De revelatie trok op driedaagse naar de kust, meer bepaald naar Nieuwpoort.