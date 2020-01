QUIZ: test uw kennis over de Gouden Schoen

Volgende week woensdag weten we of Hans Vanaken zichzelf opvolgt als Gouden Schoen. Of is het Dieumerci Mbokani die voor de tweede keer de trofee mag kussen?

De Gouden Schoen werd voor het eerst uitgereikt in 1954. Dat Lorenzo Staelens een op zijn zachtst gezegd moeilijke relatie had met de Gouden Schoen is bekend. Dat Jan Köller, ondanks zijn imposante verschijning, amper bekijks had toen hij met zijn Hedvika op de rode loper verscheen, wie weet dat nog? Minuutje vrij? Test uw kennis in onze Gouden Schoen-quiz.