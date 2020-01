Sulayman Marreh trekt naar AA Gent: het profiel van de Gambiaan

Het hing al een tijd in de lucht, maar Sulayman Marreh is nu ook officieel een speler van AA Gent. Ze wilden Marreh in de zomer al weghalen bij Eupen, maar toen lukte het niet. Hij tekende een contract tot 2023 bij de Buffalo's.

De 23-jarige Gambiaan heeft al in heel wat verschillende competities gespeeld. Hij was lang eigendom van Watford, maar hij werd telkens uitgeleend aan een Spaanse club (Real Valladolid, UD Almeria). Vorig seizoen werd hij door Eupen geleend van Watford en de Belgische club besloot hem aan het einde van het seizoen over te kopen van de Hornets.

Hij deed het vorig seizoen verre van slecht. De defensieve middenvelder was één van de sterkhouders bij Eupen en hij speelde 30 wedstrijden. Ook dit seizoen zit hij al aan 10 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

AA Gent was al langer geïnteresseerd in de speler en nu hebben ze hem ook effectief kunnen losweken bij Eupen. Marreh zal veel supporters doen denken aan Owusu. Hij is namelijk sterk in de balrecuperatie en hij probeert altijd de voetballende oplossing te vinden.

Het is nog niet duidelijk hoe hij in de plannen van Thorup past, want Kums, Odjidja en Owusu doen het dit seizoen uitstekend op het middenveld bij de Buffalo's. Toch zouden ze hem naast Owusu willen posteren. Er staan natuurlijk nog heel wat wedstrijden op de planning, dus een extra middenvelder was zeker geen overbodige luxe.

Welkom Sulayman!🇬🇲 Gambiaan🙋🏻‍ 23 jaar⚽️ Defensieve middenvelder #kaagent KAA Gent (@KAAGent) 7 januari 2020