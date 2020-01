In youth we trust? Anderlecht heeft meest eigen-opgeleide spelers in rangen lopen én doet ook met andere straffe statistiek beter dan Standard, Genk, Mechelen en de rest

Het CIES ging op zoek naar de clubs die het meeste spelers hebben opgeleid die momenteel in een Europese competitie aan de slag zijn. En daar komen ook enkele Belgische teams goed tot zeer goed uit.

Als we naar de cijfers van het CIES kijken voor de vijf grote competities, dan komen Real Madrid (39 spelers) en Barcelona (34 spelers) er het beste uit voor het jaar 2019. Maar als we alle andere competities (31 in totaal) ook bekijken, komen we bij andere cijfers terecht.

Partizan Belgrado (van 69 naar 75) heeft het in de totaalranking overgenomen van Ajax Amsterdam (van 77 naar 72), met Sporting Lissabon (63) als een sterkstijgende nummer drie in de totaalranking. De beste Belgische ploeg vinden we nog een eindje lager: RSC Anderlecht op een vijftiende stek met 47 getrainde spelers, negen(!) meer dan in 2018.

Opgeleide spelers

Ook Standard (32) en Genk (29) staan in de top-50 van Europa, maar volgen dus wel op serieuze afstand van paars-wit. Als we doorkijken naar het percentage van spelers bij de eigen club die ook bij de club hun opleiding kregen, zien we dezelfde cijfers doorschemeren.

Anderlecht doet het daar volgens Football Observatory met maar liefst 44,3% eigen-opgeleide spelers en doet het zo veel beter dan Standard (29%), KV Mechelen (22,3%), Genk (14,4%) en de rest. Waasland-Beveren, Eupen en STVV hebben zelfs geen enkele eigen opgeleide speler tussen de lijnen lopen dit seizoen.