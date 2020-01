Kompany: "Onze doelen liggen verder dan play-off 1"

Anderlecht vertoeft momenteel op stage in het Spaanse San Pedro Del Pinatar. Paars-wit bereidt er de tweede seizoenshelft voor. En meer dan dat blijkbaar.

Volgens Het Laatste Nieuws sprak de aanvoerder maandag zijn troepen toe: "We zijn hier op trainingskamp. En behalve deze ploeg kan niets me schelen. We hebben doelen te bereiken en die zijn niet enkel te bereiken op zes maanden of drie maanden of in de vorm van play-off 1. Vergeet dat. We hebben doelen te bereiken als ploeg.”

“We hebben de tijd nodig die we nodig hebben en moeten enkel de weg volgen. Tot het einde. Dus ga op training tot het uiterste. Push je ploegmaats zodat ze beter worden. Of het nu tactische oefeningen zijn of kleine of grote wedstrijden. Ga er elke keer volledig voor. Niets minder."

Trust the process, met andere woorden. Anderlecht telt op dit moment zeven punten minder dan nummer zeven KV Mechelen en krijgt na de winterstop meteen Club Brugge over de vloer.