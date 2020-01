🎥 Beste futsalspeler ter wereld maakt spraakmakende transfer: een overzicht van zijn mooiste skills

Wie futsal zegt, zegt ook Ricardinho. De Portugees is 34 jaar, maar hij is misschien wel de beste futsalspeler ter wereld. Vandaag maakte hij de overstap van Inter Movistar Madrid naar Accs Paris 92.

Ricardinho is een zeer populaire futsalspeler. Dankzij zijn geweldige techniek en neus voor doelpunten is hij misschien wel de beste futsalspeler ter wereld. Hij is nu 34 jaar, maar in het verleden werd hij al 6 keer verkozen tot 's Werelds beste futsalspeler.

Hij speelde voor Inter Movistar Madrid in Spanje, maar nu verhuist hij naar Accs Paris 92. De club staat volgens Sporza aan de leiding in Frankrijk met negen punten voorsprong op de eerste achtervolger.

Uiteraard is dit het uitgelezen moment om enkele van zijn mooiste acties nog eens te bekijken. Zo heeft hij in de onderstaande filmpjes geweldige bewegingen in huis, maar maakt hij ook zeer knappe doelpunten:

Watching Ricardinho is like playing FIFA Street. The man's got serious skill! #mmlove pic.twitter.com/YfV0UzoMwa — Mario Melchiot (@MarioMelchiot) 12 februari 2016