Kwartfinales Franse Ligabeker: Denayer stoot door, PSG geeft pak slaag aan Saint-Etienne

Woensdagavond stonden drie kwartfinales van de Franse Ligabeker op het programma. Jason Denayer plaatste zich met Lyon voor de halve finale. PSG had dan weer geen kind aan Saint-Etienne.

Olympique Lyon won in de vooravond met 3-1 van Brest. Jason Denayer, die aanvoerder was, speelde de ganse partij. Voor Lyon scoorden Dembele, Aouar en Lucas.

Lille haalde het in eigen huis van Amiens met 2-0. Araujo en Osimhen, ex-Charleroi, zorgden vroeg in de tweede helft voor de doelpunten. Zungu (Amiens) werd in de eerste helft naar de kant gestuurd met rood.

PSG liet geen spaander heel van Saint-Etienne, dat na een rode kaart van Fofana een uur met tien moest spelen. Het werd maar liefst 6-1 voor PSG in het Parc des Princes, al moesten de fans tot minuut 39 wachten vooraleer Neymar de openingstreffer scoorde. Een own goal, Mbappé en een hattrick van Icardi zorgden voor zware 6-0 cijfers. Cabaye kon nog milderen voor Saint-Etienne. Bij PSG stond Thomas Meunier 90 minuten op het veld.

Dinsdagavond plaatste Reims zich ten koste van Straatsburg al voor de halve finale. Na 120 minuten stond het 0-0, maar in de penaltyreeks trok Reims, met Foket de ganse partij tussen de lijnen, aan het langste eind.