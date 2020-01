Gheysens stuwt Antwerp naar de Belgische top: "Zetten reuzenstappen om kloof met G5 in ongezien tempo te dichten: niemand doet ons dat na"

Antwerp-eigenaar Paul Gheysens heeft de club op het einde van 2019 nog 5,6 miljoen euro toegestopt. Hij schold de club ook twee keer een schuld van een slordige vijf miljoen euro kwijt. Antwerp is zo op slag bijna schuldenvrij.

Het Laatste Nieuws brengt het nieuws op basis van een publicatie in het Staatsblad.

"Met dit engagement toont Paul hoe hard hij in Antwerp gelooft", vertelde General Secretary & Sports Sven Jaecques aan de krant. "Door zijn inspanningen kan de club blijven investeren. We zijn bijvoorbeeld niet verplicht om een sterkhouder te verkopen en kunnen we zowel sportief, infrastructureel als organisatorisch blijven groeien."





"We zitten nu drie jaar in eerste klasse, en zijn volop bezig aan onze tweede tribune. We hebben veel spelers moeten kopen. We kunnen onmogelijk in een vingerknip gelijk staan qua omzet en inkomsten met ploegen die al dertig jaar in eerste klasse meedraaien", beseft Jaecques.

“Maar we zetten reuzenstappen om die kloof in een ongezien tempo te dichten”, vulde Dimitri Huygen, Business & Communications Manager van Antwerp aan. “Niemand doet ons dat na. Qua commerciële werking zijn we ondertussen de derde grootste club van België. Onze infrastructuur is daar de motor van. Zo hebben we op de Bosuil 3.500 business-plaatsen, geen enkel team doet beter. Dat genereert een groot deel van onze omzet.”