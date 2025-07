'Anderlecht richt vizier op bliksemsnelle flankaanvaller uit Denemarken'

RSC Anderlecht is volop bezig met het herschikken van zijn kern voor het nieuwe seizoen. Terwijl enkele spelers op vertrekken staan, kijkt de club ook vooruit naar mogelijke versterkingen. In die zoektocht lijkt een nieuwe rechterflankaanvaller bovenaan het verlanglijstje te staan.

Eén van de namen die daarbij circuleert: Serginho van Viborg FF. De 24-jarige Portugees, geboren in Lissabon maar met Kaapverdische roots, kende een indrukwekkend seizoen in de Deense competitie. Met 6 doelpunten en maar liefst 20 assists in 31 wedstrijden liet hij zich opmerken als één van de gevaarlijkste spelers op zijn positie.

Zijn spel is explosief en creatief, met een neus voor beslissende acties in de zone van de waarheid. Serginho is geen onbekende in het Portugese voetballandschap. Hij doorliep de jeugdopleidingen van Belenenses, Sacavenense en zelfs Benfica.

Via Estoril belandde hij uiteindelijk in 2023 bij Viborg, dat toen 500.000 euro op tafel legde. Vandaag wordt zijn marktwaarde al op 2,5 miljoen euro geschat – een teken van zijn gestage opmars. Hoewel hij al geselecteerd werd voor het nationale team van Kaapverdië, moet hij nog wachten op zijn eerste cap.

Dat moment lijkt slechts een kwestie van tijd, zeker als hij deze zomer een stap hogerop zet. Anderlecht ziet in hem een profiel dat goed past in het moderne, aanvallende voetbal dat het wil brengen.

Paars-wit moet echter eerst ruimte creëren binnen de selectie én op financieel vlak. Dat betekent dat er eerst enkele vertrekkers moeten zijn voordat het bestuur overgaat tot serieuze onderhandelingen.