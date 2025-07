Een nieuwe carrière? Jeremy Doku verrast zijn fans met een onverwachte aankondiging

Jeremy Doku bereidt een speciaal project voor. De vleugelspeler van Manchester City zal zijn eigen YouTube-kanaal starten om zijn dagelijkse leven en passies te delen.

Jeremy Doku heeft een leuke verrassing voor zijn fans deze zomer. De vleugelspeler van Manchester City heeft ervoor gekozen om een andere kant van zijn persoonlijkheid te onthullen. Op deze manier wil hij dichter bij de mensen komen die hem volgen.

Hij heeft besloten om een project te lanceren waar hij al een tijdje mee bezig is. Het idee? Een intiem kijkje bieden in zijn leven en passies via een modern en toegankelijk format.

Doku zal vanaf 30 juli een serie van zes afleveringen op Youtube presenteren. Hij wil laten zien wat echt belangrijk voor hem is, verder dan wedstrijden en trainingen.

De Rode Duivel is niet de eerste die met zo'n reeks komt. Karim Benzema waagde zich enkele jaren geleden aan een vergelijkbaar avontuur met zijn eigen serie. Doku volgt in de voetsporen van andere voetballers die online hun volgers proberen te bereiken op een andere manier dan de klassieke Instagram-posts

Hij hoopt zijn fans op een nieuwe manier te bereiken door hen een kijkje in zijn wereld te gunnen en momenten te delen die ver van de camera's in de Premier League plaatsvinden. Binnen enkele weken is er de officiële lancering.