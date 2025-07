OFFICIEEL: ex-Beverenspits trekt naar de Premier League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Everton heeft zijn tweede aanwinst van de zomer aangekondigd. Thierno Barry, die enkele jaren geleden nog in ons land speelden, moet voor de doelpunten gaan zorgen bij de Premier League-club.

Het hing al enige tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Everton heeft zich versterkt met de 22-jarige Thierno Barry. De voormalige spits van tweedeklasser SK Beveren moet de aanval van de Toffees versterken.

Vertrokken uit het tweede elftal van Sochaux, heeft hij zich in België laten gelden voordat hij zijn opmars voortzette in Zwitserland en vervolgens in Spanje. Het ging Barry de voorbije jaren voor de wind, met een transfer naar de Premier League als volgende stap.

Het was bij SK Beveren dat Barry echt bekendheid verwierf, met 20 doelpunten in 33 wedstrijden in het seizoen 2022/2023. Vervolgens trok hij naar FC Basel voor 3 miljoen euro, en al snel volgde een nieuwe stap. Villarreal betaalde 14 miljoen euro voor de Fransman.

Everton legt nu 30 miljoen euro op tafel voor de spits, die een contract tekent tot juni 2029. De voormalige belofteninternational van Frankrijk moet met zijn lengte, snelheid en torinstinct voor de nodige doelpuntenproductie gaan zorgen.

De aanvaller heeft zich enthousiast getoond over het idee om het Everton-shirt te dragen. "Everton is een grote club. Ze hebben een mooie geschiedenis en grote spelers zoals Wayne Rooney en Romelu Lukaku," verklaarde hij.