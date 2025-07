Hebben ze het afgesproken? Na Hans Vanaken stuurt nu ook Anderlecht-speler kijkersvraag in

Terwijl de Jupiler Pro League-voetballers zich klaarmaken voor het nieuwe seizoen, is de Ronde van Frankrijk in volle gang. Voor veel spelers blijkt het volgen van de Tour een perfecte manier om even te ontspannen en te ontsnappen aan de intensiteit van de voorbereiding.

Onder de profvoetballers zijn er opvallend veel koersliefhebbers. Het volgen van de Tour de France is voor hen niet alleen ontspanning, maar ook een vorm van teambuilding. Samen juichen, de spannende etappes bespreken en rivaliteit naast het veld even parkeren: het zorgt voor extra verbondenheid binnen de groep. Tijdens een uitzending op Sporza viel recent een leuke kijkersvraag op, gericht aan de wielerfanaten onder de voetballers. Hans Vanaken stuurde vanuit Londen een berichtje: “Kan Mathieu van der Poel vandaag overleven op de laatste klim?” De dag erna volgde een nieuwe vraag, dit keer vanuit het oefenkamp van Anderlecht in Renesse. Middenvelder Mats Rits, eveneens een groot wielerliefhebber, vroeg: “Op welk verzet gaan de favorieten rijden vandaag?” Met zulke vragen tonen de spelers hun enthousiasme en verdiepen ze zich in de tactiek van de koers, zelfs tijdens de voetbalstage. Anderlecht werkt momenteel in het Nederlandse Renesse hard aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De club staat op het punt aan de competitie te beginnen, met een eerste thuiswedstrijd tegen Westerlo op 27 juli. Nog daarvoor wacht een belangrijke Europese opdracht: de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League tegen BK Häcken of Spartak Trnava.