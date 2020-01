Throwback Thursday: Eddy Wauters wordt na 42 jaar weggestemd als voorzitter van Antwerp

Op Throwback Thursday blikken we terug op historische of ludieke voetbalfeiten die exact X aantal jaar geleden plaatsvonden. Vandaag dag op dag acht jaar geleden, op 9 januari 2012, werd Eddy Wauters in een bijzondere algemene vergadering weggestemd als voorzitter van Royal Antwerp FC.

Op 9 januari 2012 speelde Antwerp al 6,5 jaar in tweede klasse en het zag er dat jaar niet naar uit dat daar snel verandering in ging komen. Die dag vond er een bijzondere algemene vergadering plaats. Wauters mocht zijn betoog komen doen voor de bestuurders, maar de stemmen vielen zwaar in zijn nadeel uit.

Zo kwam er een einde aan 42 jaar durende voorzittersschap van Wauters, want al in 1969 nam hij de scepter over bij de Great Old. Onder zijn bewind promoveerde Antwerp terug naar eerste klasse. Later volgden nog twee degradaties naar tweede klasse: in 1998 en 2004. De laatste keer slaagde Wauters er niet in om zijn team weer naar het hoogste niveau te helpen.

Jan Michel was de opvolger van Wauters en na diens ontslag duurde het nog 5,5 jaar en heel veel miserie voor de supporters vooraleer Antwerp de promotie naar eerste klasse mocht vieren. Intussen kan de club zich stilaan bij de top van België rekenen.