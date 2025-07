'Laatste kans of einde verhaal' - Standard-speler zal stevig moeten uitpakken (als zijn lichaam het toelaat)

Sinds zijn transfervrije overstap van KV Mechelen naar Standard (juli 2024) lag Boli Bolingoli vooral in de lappenmand. Hamstringblessures beperkten de ex‑Celtic‑back vorig jaar tot 13 wedstrijden en amper 453 speelminuten; in de Europe Play‑offs verdween hij opnieuw naar de ziekenboeg.

Toch gelooft de clubleiding in zijn meerwaarde. Met de uitgeleende revelatie Ilay Camara terug naar RWDM verdwijnt de grootste concurrent op links. Coach Mircea Rednic ziet de linksachterpositie nu gedekt met Bolingoli (30) en youngster Alessio Calut – geen extra aankoop gepland.

Voor Bolingoli is dit dus een open deur richting basisplaats. Herinner: in zijn laatste volledig fitte campagne (Celtic 2019‑2020) haalde hij 26 duels en 2.500 minuten – méér dan in de vijf seizoenen daarna samen. Die vorm moet hij herontdekken om onomstreden te worden.

Cruciaal wordt zijn fysieke paraatheid. Rednic en het vernieuwde performance‑team leggen deze zomer een zware, “old‑skool” voorbereiding op zodat de linksback weer wedstrijden in serie kan afwerken. Haalt hij dat ritme niet, dan dreigt een nieuw jaar vol tribunes en twijfels.

Zijn contract loopt tot 30 juni 2026. Een sterk, blessurevrij seizoen kan de deur openen voor een verlenging – of zelfs een laatste grote transfer. Maar nog een terugval, op 31‑jarige leeftijd, kan de deur naar de absolute top onherroepelijk sluiten.

Kortom: met minder concurrentie, een fitte start en vertrouwen van de staf krijgt Bolingoli een gouden kans. Slaagt hij er niet in die te grijpen, dan is dit wellicht zijn laatste acte in de hoofdrol bij de Rouches.