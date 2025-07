Torino, Feyenoord... of toch Club Brugge? Rode Duivel overweegt zijn opties nu hij moet vertrekken

Cyril Ngonge lijkt op weg naar de uitgang bij Napoli. De Belgische aanvaller, die in januari 2024 nog werd overgenomen voor 20 miljoen euro, kon zich niet doorzetten bij de kersverse Italiaanse kampioen. Met amper 654 speelminuten, drie doelpunten en één assist bleef zijn impact beperkt.

Een vertrek dringt zich op, en daar zijn geïnteresseerde clubs zich bewust van. Volgens het Italiaanse Tuttosport is Torino het verst gevorderd in de gesprekken. Napoli zou liefst 10 miljoen euro willen voor de 25-jarige flankaanvaller, terwijl Torino voorlopig mikt op een huurdeal met aankoopoptie. Voor Ngonge zou het alvast een kans zijn op meer speeltijd in de Serie A, na een teleurstellende eerste passage in Napels.

Ook buitenlandse clubs hebben zich gemeld. AS Monaco en Feyenoord hebben volgens Franse en Nederlandse bronnen navraag gedaan naar de Rode Duivel met één cap. Beide clubs zien in hem een aanvallende versterking met marge, die onder de juiste omstandigheden kan renderen. Maar het is niet uitgesloten dat Ngonge ook een terugkeer naar België overweegt.

Opmerkelijk: ook Club Brugge toont interesse. Ngonge doorliep er een deel van zijn jeugdopleiding, maar brak nooit echt door in het eerste elftal. Hij vertrok in mineur nadat hij onder Philippe Clement niet langer op speelminuten mocht rekenen. Een rentree zou dus ook een verhaal van sportieve revanche kunnen worden.

Ngonge speelde in de jeugd van Club onder meer samen met Charles De Ketelaere, Maxim De Cuyper en Loïs Openda. Net als Openda koos hij vroeg voor een buitenlands avontuur om zijn carrière elders uit te bouwen. Een stap terug richting België hoeft daarom niet per se negatief te zijn.

In de zoektocht naar speeltijd en sportief vertrouwen lijkt een zomerse transfer onafwendbaar. Of dat naar Torino, Brugge of een andere bestemming leidt, zal de komende weken blijken. Eén ding staat vast: Ngonge wil opnieuw het veld op om zich te bewijzen – waar dan ook.