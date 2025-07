UEFA sleutelt opnieuw aan formats van Europese competities, dit verandert er concreet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De UEFA heeft een reglementswijziging aangekondigd met het oog op de komende campagnes van de Champions- , Europa- en Conference League. De wijziging moet de beste teams uit de League Phase meer voordeel bezorgen.

Na jarenlang met een klassieke groepsfase van vier ploegen te hebben gewerkt, ondergingen de Europese voetbaltoernooien van UEFA, de Champions League, Europa League en Conference League vorig seizoen een metamorfose.

Met één grote League Phase waarin elk team het tegen acht (zes in de Conference League) verschillende tegenstanders opnam in plaats van uit en thuis te spelen tegen drie teams, werd gebroken met een traditioneel format.

Het concept sloeg aan en ook de komende jaren gaat UEFA door met deze werking. Al zullen ze wel één kleine wijziging doorvoeren. Dat meldt het Nederlandse Voetbal International.

Voortaan zullen de beste teams die zich rechtstreeks kwalificeren voor de achtste finales ook in volgende rondes het thuisvoordeel behouden. Voor de nummers één en twee geldt het thuisvoordeel voor het volledige parcours tot aan de finale. Hierdoor zullen zij dus ook in de kwart- en halve finale de tweede wedstrijd voor eigen publiek spelen.

De nummers drie en vier krijgen naast de achtste finale ook het thuisvoordeel in de kwartfinale. De nummers vijf tot en met acht behouden hun huidige status, met enkel thuisvoordeel in de achtste finale. Indien een team wordt uitgeschakeld, erft de ploeg die hen weet te elimineren het thuisvoordeel in volgende rondes.

Door het behalen van de kampioenstitel is Union al zeker van deelname aan de Champions League. Vicekampioen Club Brugge zal zich via de voorrondes nog moeten kwalificeren voor het kampioenenbal. Het stroomt in tijdens de derde voorronde en moet dus twee tegenstanders uitschakelen. Ook Racing Genk, Anderlecht en Charleroi kunnen zich nog voor de Europese toernooien kwalificeren