"Sommigen hebben met me gelachen": achter de schermen van het vertrek van Noah Sadiki bij Union

Noah Sadiki staat op het punt om een grote uitdaging aan te gaan in de Premier League. Zijn transfer naar Sunderland toont nog steeds een even ambitieus karakter.

Na een belangrijke rol gespeeld te hebben in het kampioenschap van Union Saint-Gilloise, zal Noah Sadiki niet degene zijn die profiteert van de kers op de taart, de deelname aan de Champions League. Maar door zich bij Sunderland aan te sluiten, heeft de voormalige Anderlecht-hoop zich verzekerd van wekelijkse wedstrijden in de Premier League.

"Zelfs als sommigen hebben geprobeerd me te overtuigen na vorig seizoen met het argument van de Champions League, zijn ze er niet in geslaagd me van gedachten te doen veranderen", legt hij uit aan Het Nieuwsblad. "Het was voor mij duidelijk dat ik zou vertrekken. Voor het seizoen had ik er al over gesproken met Chris O'Loughlin. Hij zei dat ik na het seizoen kon vertrekken als ik bevestigde, wat ik denk te hebben gedaan".

Een grote stap vooruit dankzij Union

Sadiki was zeker van zijn keuze en kondigde dit aan aan zijn teamgenoten tijdens de training: "Ik heb mijn trots herhaald om deel uit te maken van dit team. Daarna maakten sommigen grappen over mijn keuze voor Sunderland. Vooral Ross Sykes, die een fan is van Newcastle, de grote rivaal van Sunderland. Maar ze zeiden vooral dat mijn transfer verdiend was".

De jonge Brusselaar had Anderlecht verlaten voor minder dan een miljoen euro. Met de bonussen zal Union tot twintig keer meer ontvangen: "De Noah Sadiki die Anderlecht verliet, is niet meer dezelfde als degene die Union verliet. Het zijn twee compleet verschillende spelers. Ik verliet Anderlecht met een revanchegeest en ik wilde bewijzen dat ik het niveau voor 1A had".

"Mijn ervaring daar heeft me geleerd dat je moet begrijpen dat je niets voor niets krijgt en dat in het voetbal iedereen je kan teleurstellen. Nu vertrek ik via de grote poort, want ik denk dat ik alles heb bewezen en gewonnen in België. Ik kijk er naar uit om te zien wat de eerste trainingen bij Sunderland voor me in petto hebben", besluit hij.