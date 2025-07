Opnieuw Champions League in het Lotto Park? Enkel ordediensten moeten nog akkoord geven

Union mag volgend seizoen de Champions League in. Maar zoals dat ook bij voorgaande Europese campagnes het geval was, mogen ze die wedstrijden niet in het eigen Joseph Mariënstadion afwerken. Het is nu zo goed als zeker dat ze uitwijken naar het stadion van Anderlecht.

Dankzij een eerste titel in 90 jaar mag Union naar de vetpotten van de Champions League. Helaas voor de landskampioen mag het de grootmachten uit het Europese voetbal niet verwelkomen in het eigen Joseph Marïenstadion. De eigen thuishaven voldoet niet aan de UEFA-voorwaarden voor Europese wedstrijden. En dus moeten de Unionisten opnieuw uitwijken naar een ander stadion. Vier mogelijkheden lagen op tafel en nu is de knoop doorgehakt. Het Laatste Nieuws meldt dat Union zijn Europese thuiswedstrijden zal afwerken in het Lotto Park, het stadion van Anderlecht. Ook het stadion van Oud-Heverlee Leuven was een optie, maar hier bleek de afstand te groot voor de vele Union-supporters die met de fiets of openbaar vervoer naar het stadion komen. Ook het Koning Boudewijnstadion was één van de mogelijke pistes. Maar daar kwam dan weer kritiek op wegens de erbarmelijke staat van het veld tijdens de vorige Europese campagne van Union. En dus is de keuze opnieuw op het Lotto Park gevallen. Een akkoord met Anderlecht werd al gevonden en ook het gemeentebestuur gaf zijn fiat. Nu is het enkel nog wachten op de ordediensten die de tijdelijke verhuis (voor minstens vier thuiswedstrijden) moet goedkeuren. Dat overleg staat donderdag gepland. Het zal de eerste keer zijn dat er opnieuw Champions League-voetbal wordt gespeeld op Anderlecht sinds het najaar van 2017.