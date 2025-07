Standard overtuigt niet, maar behaalt wel derde vriendschappelijke overwinning

Derde overwinning in drie wedstrijden voor Standard, dat woensdag won van US Boulogne na een wedstrijd die op een zeer gematigd tempo werd gespeeld. De Rouches blijven vertrouwen opdoen in deze voorbereidingsfase.

De Rouches logischerwijs vermoeid

Na twee trainingsdagen in Le Touquet heeft Standard op woensdag zijn derde oefenwedstrijd gespeeld tijdens deze voorbereiding. Tegenstander was Boulogne-sur-Mer, een team uit de bovenste regionen van de Franse derde klasse (zie opstellingen onderaan dit artikel).

Het werd een wedstrijd zonder nieuwe spits Thomas Henry. Hij kreeg nog rust omdat hij later was aangesloten. Ook geen Casper Nielsen, die last had van een lichte kuitblessure, en Matthieu Epolo, die alleen tegen Lens zal spelen vanwege een rotatiesysteem bij de keepers. David Bates, net terug van een lange blessure, werd ook gespaard, evenals Ibe Hautekiet en Bosko Sutalo.

Standard wint zijn derde opeenvolgende oefenwedstrijd

Na een eerste helft zonder doelpunten begon Standard met elf nieuwe spelers aan de tweede helft. Daarin liep het allemaal wat vlotter. De opbouw was op sommige momenten duidelijker en vloeiender, het hele team speelde hoger, en tien minuten na de rust schonk Ayensa de 0-1 aan Marlon Fossey, die het enige doelpunt van de wedstrijd scoorde

Betere bedoelingen, maar ook hier liet de fysieke gesteldheid van de invallers geen zeer hoog tempo toe. Na het doelpunt nam de intensiteit snel af tot een vrij harde tackle van een speler van Boulogne op Calut even voor opschudding zorgde.

De rest van de wedstrijd had weinig om het lijf, behalve een verandering van systeem bij Standard. Ze schakelden over naar een 4-4-2 na de wissel van Sahabo voor Rafiki Saïd (75e). Ayensa stond naast Nam in de aanval, Mehssatou speelde op links, Sahabo en Ilaimaharitra op het middenveld en Thiago Da Silva op rechts. Het laatste schot was van de tegenstanders, maar absoluut niet gevaarlijk voor doelman Godfroid.

En zo dus de derde overwinning voor Standard, dat een vlekkeloze voorbereiding voortzet. De Rouches spelen zaterdag tegen RC Lens, en vervolgens tegen RAEC Mons voor een laatste oefenwedstrijd op donderdag 17 juli, achter gesloten deuren.

Opstelling Standard tegen Boulogne

Opstelling Standard in de eerste helft: Pirard - Lawrence, Leunga Leunga, Homawoo, Bolingoli (C) - Karamoko, Kuavita, Abid - Gboua, Mohr, Mitongo.

Opstelling Standard in de tweede helft: Godfroid - Fossey (C), Dierckx, Ngoy, Calut - Ilaimaharitra, Mehssatou, Ayensa - Thiago Da Silva, Saïd (76e Sahabo), Nam James.