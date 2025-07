OFFICIEEL: Talbi heeft zijn droomtransfer te pakken, Club Brugge rijft nieuwe miljoenen binnen

Chemsdine Talbi maakt de overstap van Club Brugge naar het Engelse Sunderland AFC. De 20-jarige Belgisch-Marokkaanse aanvaller zet zo een grote stap in zijn jonge carrière, want Sunderland komt komend seizoen uit in de Premier League. Club krijgt een pakket van zo'n 23 miljoen euro.

Talbi brak pas in 2023 door in het eerste elftal van Club. Talbi begon zijn opleiding bij Club Brugge in 2015 en groeide er uit tot een vaste waarde in de A-kern. In totaal speelde hij 53 wedstrijden voor Blauw-Zwart, waarin hij zeven doelpunten maakte. Hij pakte in die periode ook een landstitel en een bekerzege mee, en liet vooral indruk na met zijn explosiviteit en technische bagage op de flank. Sunderland, dat afgelopen seizoen de promotie naar de Premier League afdwong, ziet in Talbi een aanvallende versterking met groeimarge. De club hoopt dat zijn profiel – snel, doelgericht en tactisch geschoold – goed past bij het hoge tempo van het Engelse topvoetbal. Voor Talbi is het een uitgelezen kans om zich op het hoogste niveau te tonen. De transfer toont ook aan dat Club Brugge opnieuw een talent uit de eigen opleiding tot op het hoogste niveau heeft gebracht. Dat Talbi de club nu al verlaat, is misschien sneller dan verwacht, maar gezien zijn prestaties het afgelopen jaar is de interesse uit het buitenland niet verrassend. Talbi zelf stond bekend als een speler met grote discipline en een professionele instelling. Die eigenschappen, gecombineerd met zijn sportieve ontwikkeling, maken hem tot een interessant project voor Sunderland. In Brugge werd al langer gefluisterd dat hij klaar was voor een nieuwe uitdaging. Met deze transfer schrijft Talbi een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Van jeugdproduct tot bekerwinnaar en landskampioen bij Club, en nu naar de Premier League. Club Brugge wenst hem alvast veel succes in Engeland.