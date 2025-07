Er waren twijfels, maar impact Biglia bij Anderlecht is duidelijk zichtbaar: jongeren hangen aan zijn lippen

4264

Op stage in Nederland valt één man bij Anderlecht extra op: Lucas Biglia. De voormalige aanvoerder en publiekslieveling van paars-wit maakt er zijn debuut als assistent-trainer. Zijn officiële rol is nog niet strak omlijnd, maar zijn invloed is nu al voelbaar - vooral bij de jongere spelers.

Biglia, een voormalig international van Argentinië en WK-finalist in 2014, straalt een natuurlijk gezag uit. Op het veld toont hij zich nauw betrokken bij de trainingsvormen, maar vooral naast het veld lijkt hij zijn belangrijkste werk te verrichten. Hij zoekt voortdurend het contact met de jongeren, geeft individuele tips en deelt zijn ervaringen uit een rijkgevulde carrière. Het is duidelijk dat Anderlecht Biglia niet enkel om tactische redenen heeft aangesteld. De club rekent op hem om de jongeren te begeleiden in hun groei als prof. Biglia moet hen niet alleen sportief beter maken, maar ook mentaal klaarstomen voor het leven als topsporter. Hij herhaalt het belang van discipline, focus en een professionele levensstijl. Voor jonge spelers met ambitie is Biglia’s aanwezigheid inspirerend. De man die met Messi op het veld stond en bij topclubs als Lazio en AC Milan speelde, dwingt respect af door zijn rust, kennis én nederigheid. Het verschil in status is groot, maar Biglia is benaderbaar en oprecht begaan met hun ontwikkeling. Hoewel hij pas één seizoen ervaring heeft als jeugdtrainer bij AC Milan, toont hij nu al natuurlijke coaching-skills. Hij luistert, observeert en stuurt bij waar nodig. Bij Anderlecht geloven ze dat Biglia kan uitgroeien tot een sleutelfiguur in de begeleiding van talent richting de A-kern. De eerste indrukken zijn alvast positief. De keuze om een clubicoon als Biglia aan boord te halen lijkt een gouden zet. Jong of oud, iedereen op stage beseft: wie zo’n loopbaan achter zich heeft, daar luister je naar. En dat doen ze – met volle aandacht.