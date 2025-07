Done deal: Belgische teams grijpen naast jeugdproduct Lierse met verleden bij Club Brugge, Beerschot en Westerlo

Roda JC Kerkrade heeft de komst van een nieuwe Belgische speler weten af te ronden. Dario Van den Buijs tekende een contract voor één seizoen bij de Nederlanders. Hij brengt heel wat ervaring mee.

Dario Van den Buijs (zoon van Stan 'Stakke' Van den Buijs) was een paar jaar geleden nog een van de namen waar naar gekeken werd voor onder meer de Rode Duivels en diverse Belgische topclubs.

Als linksbenige centrale verdediger had hij een vrij uniek profiel. Op die manier wist hij ook in Nederland een aardige carrière bij elkaar te voetballen. Nu brengt hem dat naar Roda JC Kerkrade, waar hij een contract voor één seizoen tekende.

Roda JC heeft zich versterkt met 𝗗𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗩𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻 𝗕𝘂𝗶𝗷𝘀. De 29-jarige centrale verdediger tekent een contract voor één seizoen in Kerkrade 📃✍🏼



De geïnteresseerde Belgische teams zijn er zo aan voor de moeite: Dario Van den Buijs blijft in Nederland. Hij ruilt er RKC Waalwijk in voor Roda JC. In 2021 had die eerste club hem weggehaald bij Beerschot.

Nieuw avontuur in Nederland

Technisch manager Rob Servais is opgetogen met de komst van de Belgische centrale verdediger: “Op de positie van linkscentrale verdediger waren we op zoek naar een linksbenige speler met zowel voetballend vermogen als de nodige ervaring."

"In Dario hebben we precies dat profiel gevonden. We zijn dan ook zeer content met zijn komst naar Roda JC", aldus Servais op de webstek van Roda JC. We willen Van den Buijs veel succes wensen bij zijn nieuwe club.