Heeft Anderlecht het ontbrekende puzzelstuk gevonden? Deze man zou wel eens de sleutel in handen kunnen hebben

Anderlecht lijkt met Enric Llansana eindelijk het ontbrekende puzzelstuk op het middenveld te hebben gevonden. De 24-jarige Nederlander kwam over van Go Ahead Eagles en brengt precies de kwaliteiten mee waar paars-wit nood aan had: loopvermogen, agressie, verdedigende kracht én techniek.

In Nederland stond hij bekend als de 'Koning van de tackle'. In het voorbije Eredivisie-seizoen voerde hij de lijst aan van geslaagde tackles en behoorde hij tot de spelers die de meeste duels wonnen. Bovendien liep hij ook opvallend veel kilometers per match, wat zijn rol als 'kilometervreter' onderstreept. Die fysieke aanwezigheid en intensiteit zijn elementen die Anderlecht de voorbije seizoenen vaak miste.

Llansana combineert die fysieke kwaliteiten met een technische basis die hij opdeed bij Ajax. Hij doorliep er de volledige jeugdopleiding en speelde meer dan 60 wedstrijden voor Jong Ajax. Hoewel hij niet doorstroomde naar het eerste elftal, ontwikkelde hij er een goede balcontrole, overzicht en positioneel inzicht.

Busquets en Iniesta als idolen

Zijn Spaanse achtergrond is duidelijk zichtbaar in zijn speelstijl. Llansana groeide op in Catalonië en Madrid voor hij op jonge leeftijd naar Nederland verhuisde. Hij noemt Sergio Busquets en Andrés Iniesta zijn voorbeelden en wil net als zij het spel lezen, controleren en sturen vanuit een centrale positie.

Mentaal is hij gepassioneerd en fel, soms op het vurige af. Maar juist die intensiteit maakt hem een leiderstype. Als het tegenzit, verhoogt hij zijn inspanning in plaats van te verdwijnen. Dat temperament, zegt hij zelf, helpt hem om wedstrijden te kantelen – zolang hij de grens bewaakt.

Na drie sterke seizoenen in de Eredivisie is Llansana klaar voor een eerste buitenlands avontuur. Anderlecht biedt hem dat podium. Zijn combinatie van discipline, balrecuperatie, loopvermogen en techniek zou hem wel eens tot een sleutelfiguur kunnen maken in het nieuwe middenveld van paars-wit.