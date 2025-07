Anderlecht en Antwerp krijgen slecht nieuws te horen in strijd om defensieve versterking

Enkele dagen geleden werden Anderlecht en Antwerp nog aan Junior Diaz gelinkt. De talentvolle verdediger lijkt uiteindelijk niet voor een Belgisch avontuur te kiezen, maar blijft in Frankrijk voetballen.

Antwerp en Anderlecht blijven speuren naar defensieve versterking. Enkele dagen geleden kwam het bericht naar buiten dat beide teams concrete interesse hadden in Junior Diaz, een sterkhouder achterin bij de Franse tweedeklasser Troyes.

De 21-jarige Diaz mag zich opmaken voor een voorwaartse stap in zijn carrière en de Belgische teams hoopten hem naar ons land te lokken. Maar ze lijken naast de Franse Ivoriaan te grijpen, dat schrijft het Franse L'Equipe.

Volgens hen is Diaz namelijk op weg naar de Ligue 1. Er zijn verschillende gegadigden, maar Stade Brest zou nu in polepositie liggen om de talentvolle verdediger binnen te halen. Maar ook Lens en Lorient blijven zijn situatie volgen.

Diaz heeft een marktwaarde die rond de vier miljoen euro ligt. Een stevige som geld en één die te hoog lijkt voor Anderlecht, maar zeker ook voor Antwerp. Daarom waren er geruchten dat ze hoopten om een huurconstructie op te zetten, met later een definitieve aankoop.

Voor Troyes was zo'n constructie zeker bespreekbaar. Maar nu de interesse uit de Ligue 1 steeds concreter wordt, is het nog maar de vraag of dat nog steeds het geval is. Definitief is de keuze van Diaz en Troyes nog niet, maar het lijkt dus toch Stade Brest te worden dat de jonge verdediger in huis zal halen.