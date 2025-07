Eredivisie-club pikt jeugdtalent van Antwerp op: op de Bosuil kreeg hij geen kansen

SC Heerenveen heeft zich verzekerd van de diensten van de jonge Belgische middenvelder Nolhan Courtens. De achttienjarige komt transfervrij over van Antwerp FC en tekent in Friesland een contract voor twee seizoenen, met een optie op een derde jaar.

Het is een frisse stap voor een speler die in België zijn potentieel nog niet volledig kon benutten. Courtens doorliep een opvallend parcours in de Belgische jeugdopleiding. Hij begon bij Anderlecht en passeerde ook Tubize en Union Sint-Gillis voordat hij vijf jaar geleden terechtkwam in de academie van Antwerp.

Daar kreeg hij de nodige opleiding, maar zijn debuut bij het eerste elftal bleef uit. Antwerp besloot na vorig seizoen afscheid van hem te nemen. Voor SC Heerenveen is het een interessante zet. De club staat bekend om het bieden van kansen aan jonge spelers, zeker uit België.

Courtens, die ook jeugdinternational was voor zijn land, brengt een combinatie van technische finesse en loopvermogen mee. Al lijkt hij in eerste instantie bestemd voor het beloftenteam, zijn profiel doet vermoeden dat hij snel hogerop wil.

Courtens is een moderne middenvelder: balvast, met overzicht én de neiging om het spel vooruit te duwen. Zijn grootste troef is zijn gevoel voor ruimte en het vermogen om zich tussen de linies vrij te spelen. Dat zijn kwaliteiten waar Heerenveen graag op bouwt, zeker in hun herkenbare aanvallende spelmodel.

Voor Courtens is dit het moment om zijn carrière een nieuwe wending te geven. Van de schaduw van Antwerp naar het beloftenelftal van Heerenveen — een bewuste stap met het oog op doorbraak, en wie weet, een startpunt voor een lange loopbaan in het profvoetbal.