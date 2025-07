Bom onder format? Union verklaart waarom het klacht indient tegen de competitiehervorming

Union Saint-Gilloise heeft toegelicht waarom het samen met drie clubs uit de Challenger Pro League - Seraing, Lokeren en Francs Borains - een klacht heeft ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). De inzet van hun bezwaar: de geplande competitiehervorming vanaf het seizoen 2026-2027.

Begin juli maakte Francs Borains via zijn website bekend dat de vier clubs formeel bezwaar hebben ingediend tegen de hervormingen. Hun grootste bezorgdheid is de structurele inbedding van vier U23-ploegen in de Challenger Pro League, wat volgens hen de sportieve en economische integriteit van de tweede klasse ondermijnt.

Bij de Pro League kwam het nieuws niet als een verrassing. De betrokken clubs hadden al langer hun ongenoegen geuit en er werd verwacht dat er juridische stappen zouden volgen. De Pro League zelf houdt vol dat de hervorming noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van het Belgische profvoetbal.

Union kwam intussen met een eerste concrete motivering. "Ten eerste is er het veranderen van de spelregels tijdens het lopende seizoen", klinkt het in een verklaring. De club hekelt vooral dat de degradatieregels werden aangepast op een moment dat de potentiële degradanten al bekend waren. "Dat zorgt voor rechtsongelijkheid."

De klacht richt zich ook tegen de manier waarop beslissingen worden genomen binnen de Pro League. "Er zijn structurele tekortkomingen in het besluitvormingsproces", stelt Union. Daarmee doelt het onder meer op het feit dat grotere clubs – vaak met eigen U23-teams – volgens Union te veel macht hebben binnen het stemproces.

De komende weken onderzoekt de Belgische Mededingingsautoriteit of de klacht ontvankelijk is. Indien dat zo is, kan er een diepgaand onderzoek volgen. Het valt dus niet uit te sluiten dat de geplande competitiehervorming voorlopig on hold wordt gezet, in afwachting van een beslissing.