Transfernieuws en Transfergeruchten 09/07: Nonge - Clark - Lawal

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 09/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Nonge - Clark - Lawal

OFFICIEEL: KRC Genk heeft volgende versterking beet, al is het nog niet duidelijk of hij basisspeler zal zijn

Racing Genk heeft zich versterkt met Tobias Lawal, een 25-jarige Oostenrijkse doelman die overkomt van LASK Linz. De Limburgers legden hem vast tot 2029 en zien in hem een directe concurrent voor Hendrik Van Crombrugge. (Lees meer)

'KAA Gent richt pijlen op middenvelder die vorig jaar nog 11,8 miljoen euro kostte'

AA Gent onderzoekt volgens Sacha Tavolieri momenteel de mogelijkheid om Bobby Clark weg te halen bij RB Salzburg. De 20-jarige Engelse middenvelder, in 2024 voor 11,8 miljoen euro overgenomen van Liverpool, wordt geciteerd als interessant profiel voor de nummer 8‑positie in Gent. (Lees meer)

Niet naar Anderlecht of Antwerp... Jonge Belg zet zijn carrière voort in Turkije

Joseph Nonge zet zijn carrière voort in Turkije. De 19-jarige middenvelder tekende een contract bij Kocaelispor, dat volgend seizoen aantreedt in de Süper Lig. De club werd vorig jaar kampioen in de Turkse tweede klasse en promoveerde zo naar het hoogste niveau. (Lees meer)