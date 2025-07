OFFICIEEL: KRC Genk heeft volgende versterking beet, al is het nog niet duidelijk of hij basisspeler zal zijn

Racing Genk heeft zich versterkt met Tobias Lawal, een 25-jarige Oostenrijkse doelman die overkomt van LASK Linz. De Limburgers legden hem vast tot 2029 en zien in hem een directe concurrent voor Hendrik Van Crombrugge.

Lawal brengt niet alleen fysieke présence met zich mee, maar ook een opvallend profiel dat perfect past in het moderne keepersspel. Met zijn 1m95 is Lawal letterlijk en figuurlijk een opvallende figuur in het doel.

Hij maakte als 20-jarige zijn debuut op het hoogste niveau en schopte het bij LASK zelfs tot aanvoerder. Zijn speelstijl – een mix van kracht, rust en balvaardigheid – leverde hem volgens data-analisten van Opta vergelijkingen op met niemand minder dan Alisson Becker van Liverpool.

Genk ziet in Lawal veel meer dan een back-up. Head of Football Dimitri de Condé noemt hem een “moderne doelman” die perfect aansluit bij Genks aanvallende filosofie. “Hij koppelt lengte aan explosiviteit en straalt vertrouwen uit. Bovendien is hij comfortabel aan de bal, wat essentieel is in onze manier van opbouwen.”

De concurrentiestrijd onder de lat belooft intens te worden. Van Crombrugge kende een sterke voorbereiding, maar krijgt met Lawal een talentvolle uitdager tegenover zich. Een luxepositie voor trainer Thorsten Fink, die sowieso al een voorstander is van stevige interne concurrentie.

Lawal zelf is ambitieus en ziet Genk als de perfecte volgende stap. “RC Genk is een geweldige bestemming voor jonge spelers om zich te ontwikkelen. Met doelmannen als Courtois, Casteels, Vandevoordt en Penders is het duidelijk dat deze club keepers opleidt op topniveau. Ik wil graag in hun voetsporen treden.”

Woensdagochtend stond Lawal al voor het eerst op het trainingsveld in Limburg. Hij krijgt meteen de kans om indruk te maken, met het nieuwe seizoen in aantocht en de concurrentie scherp afgesteld.