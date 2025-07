Niet naar Anderlecht of Antwerp... Jonge Belg zet zijn carrière voort in Turkije

Joseph Nonge zet zijn carrière voort in Turkije. De 19-jarige middenvelder tekende een contract bij Kocaelispor, dat volgend seizoen aantreedt in de Süper Lig. De club werd vorig jaar kampioen in de Turkse tweede klasse en promoveerde zo naar het hoogste niveau.

Nonge, geboren in 2005, maakt de overstap na een periode bij Juventus. Daar kwam hij vooral uit voor het tweede elftal (Juventus Next Gen), waarvoor hij 21 keer speelde. Hij scoorde twee keer, onder meer in de Coppa Italia Serie C.

Voor hij in 2021 naar Italië verhuisde, maakte Nonge naam in de jeugdopleiding van Anderlecht. Die Belgische link werd recent opnieuw relevant: hij werd kortstondig genoemd als mogelijke versterking voor zowel Anderlecht als Antwerp, al raakten die pistes nooit echt concreet.

De keuze voor Kocaelispor mag enigszins verrassend genoemd worden. Hoewel Nonge bij Juventus het eerste elftal haalde, kwam hij daar slechts sporadisch aan spelen toe. Een overstap naar een promovendus in Turkije lijkt vooral ingegeven door de wens om op regelmatige basis minuten te maken.

Kocaelispor ziet in Nonge een talent met groeipotentieel, en zet daarmee in op jonge spelers met internationale ervaring. Voor de Belgische jeugdinternational wordt het een belangrijke stap in zijn ontwikkeling.

Met zijn verleden bij Anderlecht én Juventus draagt Nonge een stevige rugzak aan opleiding met zich mee. Zijn avontuur in Turkije zal uitwijzen of hij dat nu kan vertalen naar een vaste rol op het hoogste niveau.