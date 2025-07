'KAA Gent richt pijlen op middenvelder die vorig jaar nog 11,8 miljoen euro kostte'

AA Gent onderzoekt volgens Sacha Tavolieri momenteel de mogelijkheid om Bobby Clark weg te halen bij RB Salzburg. De 20-jarige Engelse middenvelder, in 2024 voor 11,8 miljoen euro overgenomen van Liverpool, wordt geciteerd als interessant profiel voor de nummer 8‑positie in Gent.

Clark, die 17 keer in de Oostenrijkse Bundesliga speelde met één doelpunt en ook in de Champions League actief was, kwam in onmin met coach Thomas Letsch. Zijn speelminuten vielen door trainingstekorten zwaar terug – slechts één minuut in de laatste acht competitiewedstrijden.

Daarop lijkt Salzburg bereid Clark te laten vertrekken. Zijn marktwaarde is intussen gezakt naar 4,5 miljoen euro, wat nog veel lijkt voor de Buffalo's. Mogelijk gaat het om een huurdeal.

Gent zou echter pas bij serieuze interesse contact opnemen met Clark’s entourage. Officiële gesprekken zullen starten zodra Salzburg en Liverpool het eens zijn over de vertrekprijs. Gent wil prioriteit leggen bij het vastleggen van een vaste creatieve speler.

Een transfer past in Gent’s strategie: het aantrekken van jong, technisch begaafd talent. Met Clark zou het team meer dynamiek verkrijgen op de 8‑positie, wat na de ondermaatse prestaties op die plek vorig seizoen broodnodig is.

Of de deal doorgaat, hangt af van de bereidheid van Salzburg om mee te werken én van Clark’s ambitie om opnieuw vaste speelminuten te krijgen. Bij Gent zou hij die kans zeker krijgen.