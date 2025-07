OH Leuven eindigt lijdensweg van speler na amper 43(!) speelminuten in 2,5 jaar

OH Leuven haalde eind januari Emmanuel Toku met grote trom en voor een miljoen euro in huis. Het verhaal dat hij daarna schreef voor de Leuvenaars is er eentje van heel erg veel pech en problemen. Nu is er een einde gekomen aan de samenwerking.

Emmanuel Toku tekende in januari 2023 een contract voor drie seizoenen tot juni 2026. Ondertussen heeft OH Leuven echter beslist om zijn contract alsnog op te zeggen, waardoor de Ghanees een vrije speler is deze zomer. Einde van een avontuur "Emmanuel Toku kwam in januari 2023 over van het Bulgaarse Botev Plovdiv. In zijn debuutwedstrijd tegen KAA Gent moest de middenvelder al na 22 minuten van het veld na een zware blessure. Na zijn revalidatie kwam Toku nog slechts twee keer in actie voor OH Leuven." "Nadien volgden uitleenbeurten aan de Deense club Aalborg en het Cypriotische AEL Limassol. Nu wordt het contract met de Ghanese middenvelder ontbonden. Veel succes, Emmanuel", aldus de Leuvenaars in een persbericht op hun webstek. Hoeveel minuten speelde Toku voor OH Leuven? Het verhaal van Toku is er eentje van heel veel pech. Zijn markwaarde daalde van een miljoen euro naar minder dan de helft de voorbije 2,5 jaar en ook in Limassol wilden ze zijn huurbeurt niet verlengen. Verder dan 43 speelminuten voor de A-ploeg van OH Leuven kwam hij niet. Hij speelde wel ook twee keer bij de B-kern van de Leuvenaars. Nu is zijn verhaal aan Den Dreef helemaal geschreven.