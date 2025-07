In het spoor van Talbi: Sunderland pikt ook ex-JPL-speler op voor 21 miljoen euro

Sunderland staat op het punt om een opvallende transfer af te ronden: de Engelse promovendus heeft een akkoord bereikt met Brighton & Hove Albion over Simon Adingra. De Ivoriaanse winger wordt overgenomen voor een bedrag van 21 miljoen euro, met nog eens 3 miljoen aan mogelijke bonussen.

Volgens Sky Sports is Adingra al in het noordoosten van Engeland aangekomen, waar hij zijn medische testen ondergaat. Adingra (23) is in België geen onbekende naam. In het seizoen 2022-2023 werd hij door Brighton uitgeleend aan Union Sint-Gillis, waar hij zijn grote doorbraak beleefde.

De snelle flankaanvaller maakte toen indruk met zijn explosiviteit, dribbels en neus voor doelpunten. In 51 wedstrijden voor Union was hij goed voor 15 goals en 14 assists. Daarmee had hij een cruciale rol in het sterke seizoen van de Brusselaars, die de halve finale van de Europa League bereikten.

De Ivoriaan keerde daarna terug naar Brighton, waar hij vorig seizoen 25 keer in actie kwam in de Premier League. Hoewel hij daarin slechts drie keer scoorde en twee assists gaf, toonde hij regelmatig flitsen van zijn potentieel. Toch bleek de concurrentie bij Brighton groot, waardoor een transfer deze zomer opnieuw ter sprake kwam. Sunderland grijpt nu zijn kans.

Met zijn verleden bij Union is Adingra bovendien geen onbekende voor volgers van het Belgische voetbal. Hij paste perfect in het dynamische en agressieve pressingvoetbal van coach Geraerts. Die speelstijl ligt in het verlengde van wat Sunderland wil brengen in de Premier League: energiek, direct en met veel diepgang op de flanken.

Sunderland, dat eerder al Chemsdine Talbi weghaalde bij Club Brugge, lijkt zich stilaan te ontpoppen tot een aantrekkelijke bestemming voor jonge, getalenteerde spelers.