Voormalige Standard-lieveling keihard voor Rouches: "Hoe zijn we op dit punt beland?"

Laurent Ciman volgt vanuit Canada nog steeds de Belgische competitie, al geeft hij toe dat het niveau vaak tegenvalt. Enkel Club Brugge en Union steken er volgens hem bovenuit. Hij vraagt zich zelfs openlijk af of de JPL wel sterker is dan de MLS.

Vooral over de toestand bij zijn ex-club Standard maakt Ciman zich grote zorgen. Hij blijft de club van dichtbij volgen, en zag met enige hoop de terugkeer van clubiconen als Marc Wilmots en Pierre François. “Zij weten wat het betekent om dit shirt te dragen", zegt hij bij Sudinfo.

Toch klinkt hij niet bepaald optimistisch. De kern is volgens hem wel versterkt met spelers die het Belgische voetbal kennen, maar Ciman stelt de kernvraag: “Is de basis van de club wel gezond?” Zolang daar geen duidelijk antwoord op komt, blijven er volgens hem vraagtekens hangen.

De financiële situatie blijft een doorn in het oog. “Een topclub als Standard mag zulke problemen niet hebben", vindt Ciman. Hij vergelijkt de situatie met kleinere clubs als Dender waar zulke zorgen logischer zijn, maar bij een instituut als Standard “is dat onbegrijpelijk”.

Volgens de oud-verdediger is het gebrek aan identiteit bij de recente transfers ook een probleem. Hij betreurt dat er te veel spelers zijn gehaald die het Standard-DNA missen. “Hoe zijn we op dit punt beland?” vraagt hij zich hardop af.

Ciman haalt tot slot een moment uit zijn eigen carrière aan. “Toen ik met Lucien D’Onofrio sprak, vroeg hij me eerst of ik wist wat het betekende om het Standard-shirt te dragen. Pas daarna ging het over geld.” Voor hem moet de club terug naar die essentie.