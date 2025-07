Ommezwaai in Frankrijk: belangrijke gevolgen voor Olympique Lyon... en Karel Geraerts

De DNCG heeft uiteindelijk besloten om Lyon in de Ligue 1 te houden. Dit betekent dat Stade Reims, het team van Karel Geraerts, daadwerkelijk in de Ligue 2 zal aantreden.

Het was een aardbeving die het Franse voetbal eind juni op zijn kop zette: Olympique Lyon werd omwille van zware financiële problemen teruggezet naar de Ligue 2, het tweede niveau in Frankrijk

Ondanks dat het team van Rode Duivel Malick Fofana al een tijdje in een benarde situatie verkeerde, was de schok immens voor de iconische club uit de Franse voetballerij. Maar Lyon tekende meteen beroep aan tegen deze beslissing.

En met succes: de DNCG, het orgaan dat toezicht houdt op de financiële situatie van de Franse profclubs, heeft vandaag de beslissing in eerste aanleg nietig verklaard, waardoor Lyon dan toch kan doorgaan in de Ligue 1.

Een serieuze waarschuwing voor Lyon

De DNCG heeft echter besloten om de loonmassa en de transfervergoedingen te beperken in de begroting van de Franse club. Als tegenprestatie behoudt Lyon zijn plaats en kan het ook spelers aantrekken tijdens deze transferperiode.

De beslissing heeft ook gevolgen voor Karel Geraerts en Stade de Reims. De club was gedegradeerd naar de Ligue 2 na hun nederlaag tegen Metz in de play-offs. Als Lyon daadwerkelijk was gedegradeerd, zou dat hen in de Ligue 1 hebben gehouden, maar dat zal uiteindelijk niet het geval zijn.